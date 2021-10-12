В Салыме появится комплексный музей «Священная кедровая роща»

В Салыме планируется создать комплексный музей «Священная кедровая роща». Он будет находиться недалеко от места, где археологические раскопки позволили обнаружить следы пребывания людей эпохи Каменного века. Об этом рассказала Наталья Комарова у себя в социальных сетях.

По ее словам, первые полевые исследования «Священной кедровой рощи» на берегу озера Сырковый Сор начались в 2013 году. В 2019 году средства на научно-исследовательскую экспедицию в тех местах дал Фонд президентских грантов. Тогда удалось выяснить, что в бассейне реки Большой Салым в Каменном веке действительно жили люди.

«В результате многолетней деятельности службы госохраны и югорских археологов удалось спасти один из научно значимых, ценных по составу вещевых комплексов эпохи Великого переселения народов. Это оружие и украшения из серебра, стекла и бронзы, произведенные в Сасанидском Иране, железные наконечники стрел, ножи, керамические сосуды или их фрагменты, детали и украшения костюма из бронзы и стекла. Всего в коллекции предметов IV-XX веков около 1000 артефактов», – рассказывает губернатор Югры, и добавляет, что всего в автономном округе под государственной охраной находятся 56 подобных достопримечательных мест.

Но именно «Священная кедровая роща» может стать пилотным проектом по введению таких археологических памятников в социокультурный оборот, продолжает Наталья Комарова. Именно археологи предложили создать там музей. На средства Фонда президентских грантов подготовлен эскиз историко-культурного комплексного музея, а в августе этого года этот проект был включен в «Карту разввития Югры». Дальше – дело специалистов (АНО «Институт археологии Севера», «Северной археологии-1» и СурГУ), которые будут готовить и прорабатывать все необходимые материалы.