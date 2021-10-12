16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8801   EUR  83,0934  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталье Комаровой показали «Изюминки комфорта» в окружной столице

Губернатор Югры оценила новые архитектурные решения в Ханты-Мансийске

​Наталье Комаровой показали «Изюминки комфорта» в окружной столице
Фото vk.com/nv__komarova

Новые архитектурные решения в общественных пространствах на улице Карла Маркса и парке Бориса Лосева в Ханты-Мансийске продемонстрировали Наталье Комаровой. Сейчас там проходит форум-выставка «Изюминки комфорта», рассказывает департамент общественных и внешних связей региона.

По городу расположены тематические площадки, где можно посмотреть на различные малые архитектурные формы и проголосовать за наиболее полюбившиеся – свои идеи в окружную столицу привезли производители из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и других крупных городов. На данный момент жители и гости Ханты-Мансийска отдали 13,5 тысяч голосов за 300 представленных элементов благоустройства по семи направлениям. Продолжаться процесс волеизъявления будет до 18 октября.

Помимо этого фестиваля благоустройства в Ханты-Мансийске губернатору Югры презентовали концепцию создания сети велодорожек, внесенную на карту развития региона летом. Предполагается, что работы будут выполнены до июля 2022 года. Общая протяженность новых велодорожек по ней составит 3,7 километра.


нравится (0) не нравится (0)
12 октября в 22:05, просмотров: 604, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Артем Кириленко: «Сейчас на строительство школ по концессиям готово выходить очень много потенциальных концессионеров» 3113
  2. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 2405
  3. ​Бывшему заместителю главы Сургута прочат пост мэра Нижневартовска 1517
  4. ​В Сургуте задержали подозреваемого в убийстве, который скрывался от правосудия 15 лет 1367
  5. ​Власти Сургута нашли способ обеспечить квартирами рекордное число детей-сирот 1239
  6. ​Бывший директор Городского культурного центра перешел на работу в Сургутнефтегаз 1228
  7. Андрея Копайгору оштрафовали на 200 тысяч 1117
  8. Водитель, сбивший главного редактора югорской газеты, был под кайфом в момент инцидента 1100
  9. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 1080
  10. «Ветхое жилье в Сургуте — результат частных решений нефтегазовых компаний, а засилье муравейников — результат самоуправства строителей» 1026
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 11614
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 7581
  3. 15-летний сургутянин пошел в школу и не вернулся домой // ОРИЕНТИРОВКА 4240
  4. Один из пропавших сургутских рыбаков был найден мертвым 3817
  5. ​Мы вернулись, но не полностью 3683
  6. Сургутянин похитил мужчину, проходившего свидетелем по его делу 3611
  7. ​40 тысяч тюльпанов в Сургуте посадят под снег 3540
  8. ​Практика разбитых окон 3486
  9. Вандалы в объективе 3366
  10. Замкнутый круг: человек думает, что при рукопожатии ладонь будет потеть, на фоне этого возникает стресс и еще большее потоотделение // СТЕНОГРАММА 3259
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 11614
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9217
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8595
  4. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 8488
  5. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 8423
  6. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 7581
  7. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7560
  8. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 6998
  9. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6751
  10. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6488

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика