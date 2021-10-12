Губернатор Югры оценила новые архитектурные решения в Ханты-Мансийске

Новые архитектурные решения в общественных пространствах на улице Карла Маркса и парке Бориса Лосева в Ханты-Мансийске продемонстрировали Наталье Комаровой. Сейчас там проходит форум-выставка «Изюминки комфорта», рассказывает департамент общественных и внешних связей региона.

По городу расположены тематические площадки, где можно посмотреть на различные малые архитектурные формы и проголосовать за наиболее полюбившиеся – свои идеи в окружную столицу привезли производители из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и других крупных городов. На данный момент жители и гости Ханты-Мансийска отдали 13,5 тысяч голосов за 300 представленных элементов благоустройства по семи направлениям. Продолжаться процесс волеизъявления будет до 18 октября.

Помимо этого фестиваля благоустройства в Ханты-Мансийске губернатору Югры презентовали концепцию создания сети велодорожек, внесенную на карту развития региона летом. Предполагается, что работы будут выполнены до июля 2022 года. Общая протяженность новых велодорожек по ней составит 3,7 километра.