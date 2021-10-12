В Югре завершается строительство двух крупных школ

Две новые школы совсем скоро откроются в Югре – это случится в Сургуте и Ханты-Мансийске. Обсуждение готовности новых объектов чиновники окружного правительства обсудили с местными руководителями в ходе традиционно заседания, где отслеживаются все важные стройки.

В Сургуте новая школа на 900 учеников в микрорайоне №33 завершена уже на 99 процентов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. «На объекте завершаются пуско-наладочные работы, ведется поставка технологического оборудования. Школу запустим в эксплуатацию в декабре 2021 года», – рассказал замглавы Сургута Григорий Невоструев. Теперь основная работа – максимально оперативно получить образовательную лицензию, именно на это коллег настроил замгубернатора Югры Евгений Адамов.

Школа №8 на 600 учеников в Ханты-Мансийске готова на 98 процентов, но откроется раньше сургутской – ожидается, что это произойдет в ноябре 2021 года. По крайней мере, такую уверенность выразил глава окружной столицы Максим Ряшин. «Если городу нужна помощь в решении каких-то вопросов, будем помогать. Важно, чтобы школу сдали своевременно, объект долгожданный», – поддержал его замгубернатора. На совещании также сверили часы по еще одной школе, которую строят в Ханты-Мансийске – ее объем составляет 1 725 мест, расположится она в районе «Иртыш-2», готовность пока составляет немногим более четверти.

Кроме того, пришла добрая весть из Пыть-Яха – работы по ВОС-1 (водоочистные сооружения) завершены, и долгожданный приток чистой воды для граждан начнется уже на следующей неделе. Реконструкция ВОС-3 и строительство компрессорно-насосной станции в городе продолжается.