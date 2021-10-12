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​За 2021 год в Югре в порядок приведут 120 километров дорог

Наталья Комарова провела прямой эфир, посвященный состоянию дорог в Югре

​За 2021 год в Югре в порядок приведут 120 километров дорог
Фото admhmao.ru

Прямой эфир, посвященный состоянию автомобильных дорог в Югре, провела накануне, 11 октября, Наталья Комарова. Как сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году в Югре в нормативное состояние приведут 120 километров дорог. В целом же через полноценную реконструкцию за ближайшие три года пройдет 55,6 километров дорог.

«По данным социологического исследования 65 процентов опрошенных югорчан отмечают, что сейчас ремонтируется все больше дорог, 57 процентов замечают поступательный рост изменений в лучшую сторону. Часть поступивших обращений к нашей встрече уже отработана», – отметила глава региона.

В ходе разговора с югорчанами также поступали важные новости с мест. Например, о завершении строительства важных участков в ряде городов. В Сургуте – соединение Нефтеюганского шоссе с Тюменским трактом длиной почти километр. В Нижневартовске – строительство первого этапа дороги Нововартовской улицы от Героев Самотлора до Летней.

Также в 2021 году началось проектирование одного из важнейших инфраструктурных проектов ближайшего пятилетия – расширения трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, в том числе, на участке между Сургутом и Нефтеюганском.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 213, комментариев: 0

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