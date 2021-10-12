«Большой этнографический диктант» в 2021 году пройдет с 3 по 7 ноября

Югорчане в шестой раз примут участие в крупном федеральном мероприятии – «Большом этнографическом диктанте», который пройдет в режиме онлайн на официальном сайте акции с 3 по 7 ноября. Он будет приурочен к Дню народного единства.

Участвовать могу все желающие, причем не только на русском, но и английском и испанском языках. Задания диктанта будут опубликованы ночью 3 ноября. Они будут представлять собой тест, состоящий из 20 вопросов общефедерального характера, 30 – зарубежного, и еще 10 – регионального, который уникален для каждого субъекта федерации в России. Отвечать на вопросы можно максимально 45 минут, максимальный балл – 100.

Каждый, кто пройдет большой этнографический диктант, получит свои результаты с анализом и сможет опубликовать их в социальных сетях, а также получить сертификат на электронную почту. Организуют мероприятие Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртии. Все подробности о диктанте можно узнать на сайте, а также в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.