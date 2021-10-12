215 случаев COVID-19 подтверждены в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 215 новых заболевших коронавирусом. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (55), Ханты-Мансийск (35) и Нижневартовск (18). Сейчас лечение от ковида проходит 2 817 человек.

Девять человек не смогли победить болезнь – умерли пациенты в Березовском районе, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Советском районе, Сургуте, Сургутском районе, Урае и Ханты-Мансийске.

Всего с начала пандемии лабораторно подтвержденных 77 525 случаев коронавируса, умерли 1147 человек.