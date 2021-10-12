Губернатор Югры продолжает серию встреч с муниципальными депутатами

Наталья Комарова провела установочные рабочие встречи с избранными в сентябре депутатами муниципальных парламентов Пыть-Яха и Лангепаса. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, обе думы довольно разнообразны по своему составу. В Пыть-Яхе в ближайшие пять лет будет работать 21 депутат, они распределены по пяти фракциям: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди». В Лангепасе – 20 депутатов и три фракции – «ЕР», ЛДПР, «СРЗП» и еще два самовыдвиженца.

«Главное руководство к действию – это перечень наказов жителей Пыть-Яха. Именно их исполнение – показатель депутатской компетентности, политической зрелости, способности представлять интересы людей, нести за это ответственность. Любые инициативы, предложения горожан должны быть вами услышаны. Нет второстепенных или маловажных наказов», – сказала в своей напутственной речи к народным избранникам Пыть-Яха глава региона.

В разговоре с коллегами из Лангепаса Наталья Комарова обратила внимание на необходимость исполнять наказы избирателей, внесенные на карту развития города – там более девяти тысяч предложений. Часть из них уже интегрированы в социально-экономическую стратегию развития Югры до 2030 года и теперь находятся в режиме внедрения в государственные и муниципальные программы.