В Югре стали известны подробности ДТП, в котором сбили главного редактора газеты «Первая Советская»

Стали известны подробности ДТП, в котором погибла главный редактор югорской газеты Олеся Шарнина. По информации УМВД ХМАО, водитель иномарки, которая сбила женщину, был в состоянии наркотического опьянения.

«В настоящее время обвинительное заключение направлено в органы Прокуратуры для утверждения. Обвиняемый со дня совершения преступления заключен под стражу. Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», – добавили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел 1 августа 2021 года. Водитель легковушки пытался совершить обгон, но не справился с управлением и вылетел на тротуар, где и сбил пешехода. Олесе Шарниной было 38 лет. У нее остались муж и трое детей.