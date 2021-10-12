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В Югре коек для ковидных больных стало больше

Югорские госпиталя вновь расширили из-за увеличения заболеваний COVUD-19

В Югре коек для ковидных больных стало больше
Фото: siapress.ru

В Югре общее число коек для больных ковидом возросло на 250. Теперь общее число мест в госпиталях составляет 2321. Об этом заявил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский у себя в соцсетях.

«Мы готовы увеличить число ковидных госпиталей до пика второй волны пандемии, тогда это были 18 больниц и 3400 коек. Не хотелось бы, чтобы пришлось», – подчеркнул глава ведомства.

Он также отметил, что за последнюю неделю вновь открылись коронавирусные госпитали в Мегионе, Радужном, Пойковском. Всего в регионе действует 15 медучреждений, где лечатся зараженные COVID-19.

Напомним, что в целях противодействию четвертой волны пандемии в Югре введена обязательная вакцинация у следующих категорий граждан: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие, а также вахтовики, призывники и югорчане старше 60 лет. Не ставить прививку могут только те, у кого имеется официальный медотвод.

На данный момент в автономном округе вакцинированы 42,4 процента взрослого населения.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 255, комментариев: 0

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