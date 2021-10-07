На брокерских счетах жителей Тюменской области, Югры и Ямала – 211 млрд рублей

Тюменская область, с учетом Югры и Ямала, вошла в число регионов России с наибольшей долей розничных инвесторов. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Московская область. По данным на начало июля 2021 года, жители регионов тюменской «матрешки» открыли свыше 502 тысяч брокерских счетов и почти 27 тысяч счетов доверительного управления. Объем средств на этих счетах превысил 211 млрд рублей. Только за май-июнь 2021 года количество счетов увеличилось на десять процентов, а объем портфеля – на семь процентов.

«Снижение доходности банковских вкладов, а также повышение доступности брокерских услуг, когда все сделки можно совершать онлайн, привело к тому, что люди стали активно выходить на фондовый рынок даже с небольшими суммами. Однако начинающие инвесторы часто не осознают, что инвестиции в ценные бумаги всегда связаны с риском. Их доходность и даже сохранность никто не гарантирует. В отличие от банковского вклада средства не застрахованы государством. Поэтому новичкам, решившим торговать на бирже самостоятельно, обязательно нужно пройти хотя бы минимальный курс обучения», – порекомендовал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.