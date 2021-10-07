16+
Логотип Сиапресс
USD  72,2854   EUR  83,6053  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​За пять лет в Нягани построены четыре сквера, два детсада, школа искусств и колледж

Глава Нягани Иван Ямашев отчитался от работе перед Натальей Комаровой

​За пять лет в Нягани построены четыре сквера, два детсада, школа искусств и колледж
Фото ugra-tv.ru

Более 20 объектов инфраструктуры были построены в Нягани за последние пять лет. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на данные, озвученные во время рабочей встречи Натальи Комаровой с главой муниципалитета Иваном Ямашевым.

По его словам, за последние годы в городе появились: два детских сада, детская школа искусств, крытый хоккейный корт, Няганский технологический колледж и общежитие для студентов, лыжероллерная трасса, конно-спортивный комплекс, спортзал школы №4, произведена реконструкция мототрассы, оборудованы скалодром и скейтпарк, десять игровых и спортивных дворовых площадок. Плюс – четыре сквера, две аллеи и обновленный мемориальный комплекс «Вечная Слава героям Отечества». Кроме того, в городе благоустроены 13 дворовых территорий.

В Нягани ежегодно строят 50 тысяч квадратных метров жилья. За пять лет ликвидировали 753 балка, из них в приличные квартиры переселились 856 семей.

«Благодаря вашей поддержке Нягань сегодня – это город со своим узнаваемым обликом, большими перспективами и планами развития, в котором хочется жить и куда хочется возвращаться, – резюмировал свой отчет Иван Ямашев. – Если окажете доверие, готов и дальше работать в команде Югры». Наталья Комарова главу Нягани в его стремлении руководить городом еще пять лет.


нравится (0) не нравится (0)
07 октября в 14:20, просмотров: 546, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мы вернулись, но не полностью 1960
  2. ​Forbes посчитал количество сотрудников сургутского гиганта и их зарплату 1337
  3. ​В Сургуте водитель «Яндекс.Такси» вытащил пассажирку из машины за ноги // ВИДЕО 934
  4. ​Два проблемных дома в Сургуте достроит Фонд защиты прав дольщиков Югры 893
  5. ​На мосту через Обь введено реверсивное движение 862
  6. ​«Свалка, контейнеры все треснутые»: сургутяне в шоке от собственных помоек 810
  7. ​Нэт бай нэт Холдинг в Югре и на Ямале возглавил руководитель из МегаФона 779
  8. ​В Нижневартовске пенсионер спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими 721
  9. Сургутян предупредили о сильном ветре перед выходными 658
  10. Юная сургутянка семь минут находилась на грани жизни и смерти: ее спасли врачи 630
  1. ​В Югру возвращается удаленка 5138
  2. ​Средняя цена за «квадрат» в новостройках Сургута превысила 103 тысячи рублей 4993
  3. ​Думе Нижневартовска нашли председателя 4437
  4. ​Шесть сургутских УК и ТСЖ могут стать банкротами из-за долгов за воду 4358
  5. ​Между «Возрождением» и Югорской планируют воткнуть десять многоэтажек. Местные жители предрекают социальный и транспортный коллапс 4338
  6. ​В 32 микрорайоне строят еще один «Макдоналдс»: жильцы недовольны 4109
  7. ​Заброшенный «пруд» в Сургуте облюбовали дети // ВИДЕО 4090
  8. Внезапно: расчет этажности новых домов в Сургуте обосновывается этажностью рядом стоящих зданий 3681
  9. ​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре 3558
  10. ​Сургутский район — снова в числе лучших в стране 3280
  1. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 9627
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9052
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8458
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 7877
  5. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 7692
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7090
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 6872
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6540
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6391
  10. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 6184

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика