Глава Нягани Иван Ямашев отчитался от работе перед Натальей Комаровой

Более 20 объектов инфраструктуры были построены в Нягани за последние пять лет. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на данные, озвученные во время рабочей встречи Натальи Комаровой с главой муниципалитета Иваном Ямашевым.

По его словам, за последние годы в городе появились: два детских сада, детская школа искусств, крытый хоккейный корт, Няганский технологический колледж и общежитие для студентов, лыжероллерная трасса, конно-спортивный комплекс, спортзал школы №4, произведена реконструкция мототрассы, оборудованы скалодром и скейтпарк, десять игровых и спортивных дворовых площадок. Плюс – четыре сквера, две аллеи и обновленный мемориальный комплекс «Вечная Слава героям Отечества». Кроме того, в городе благоустроены 13 дворовых территорий.

В Нягани ежегодно строят 50 тысяч квадратных метров жилья. За пять лет ликвидировали 753 балка, из них в приличные квартиры переселились 856 семей.

«Благодаря вашей поддержке Нягань сегодня – это город со своим узнаваемым обликом, большими перспективами и планами развития, в котором хочется жить и куда хочется возвращаться, – резюмировал свой отчет Иван Ямашев. – Если окажете доверие, готов и дальше работать в команде Югры». Наталья Комарова главу Нягани в его стремлении руководить городом еще пять лет.