На трассе в Советском районе в ДТП погиб человек

В четверг, 7 октября, около 8.30 на 429 километре автодороги «Югра» в ДТП погиб человек. Авария произошла на отрезке дороги Алябьевский – Таежный.

«Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины FordFocus, двигаясь по автодороге «Югра» в десяти километрах от поселка Алябьевский в направлении поселка Таежный, не справился с управлением, не выдержал боковой интервал при встречном разъезде, в результате чего совершил касательное столкновение с автомашиной КамАЗ под управлением 58-летнего жителя Нижний Тагил. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Советскому району.

На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.