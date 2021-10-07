На сургутском мосту через Обь ограничат движение ради ремонта

7 и 8 октября на сургутском мосту через Обь будет идти ремонт. Из-за этого движение на этом участке ограничат.

«В связи с проведением работ по замене слоя износа асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Обь имени Солохина В. Ф. в районе г. Сургута с 7 по 8 октября 2021 года в период времени с 10:00 до 19:00 часов будет организовано реверсивное движение», - сообщили в окружном управлении автомобильных дорог.

Участников дорожного движения просят с пониманием к возможным временным неудобствам и учесть данную информацию при планировании поездок.