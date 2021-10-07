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​Наталья Комарова обсудит с югорчанами одну из вечных проблем

Темой очередного прямого эфира губернатора Югры станут дороги

​Наталья Комарова обсудит с югорчанами одну из вечных проблем
Фото siapress.ru

Наталья Комарова проведет очередной прямой эфир с югорчанами в понедельник, 11 октября. Темой станут дороги. «В преддверии Дня работников дорожного хозяйства предлагаю в прямом эфире 11 октября в 11:00 обсудить эффективность программ по строительству и ремонту дорог, созданию дорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности на дорогах (нацпроект «Безопасные качественные дороги»)», – написала губернатор Югры у себя в социальных сетях.

Как обычно, поддержку в разборе сотен вопросов и тысяч комментариев Наталье Комаровой окажут общественники и блогеры. На этот раз модераторами станут: автоблогер Ирина Черепанова, руководитель городского общественного детского движения «Юные инспекторы движения» Марина Похоренко, предприниматель, владелец студии Enjoy_Auto, участник мероприятий по автозвуку и автомобильных шоу Артем Чулошников.

Также традиционно к эфиру будут подключаться представители окружной и муниципальной власти, курирующие дорожное направление в Югре и на местах, а вопросы, которые не попадут в эфир, будут разобраны и рассмотрены профильными специалистами. Оставлять свои комментарии и пожеланиями можно в соответствующих постах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также в группе региона «Югра».


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07 октября в 13:00, просмотров: 545, комментариев: 0

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