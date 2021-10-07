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​Два проблемных дома в Сургуте достроит Фонд защиты прав дольщиков Югры

В Сургуте завершение два дома ЖК «Любимый» достроят к концу 2023 года

​Два проблемных дома в Сургуте достроит Фонд защиты прав дольщиков Югры
Фото siapress.ru

Два дома в ЖК «Любимый» в Сургуте будет достраивать Фонд защиты прав дольщиков Югры. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей округа со ссылкой на решение Арбитражного суда ХМАО, который удовлетворил заявление Фонда о покупке земли и объектов незавершенного строительства. Впереди – регистрация прав собственности на эти участки, взятие под охрану стройплощадки, проведение проектно-изыскательских работ и завершение стройки.

«Фондом проведена большая работа по данному долгострою. Застройщик ООО «ДЭП» уже признавался Арбитражным судом автономного округа банкротом в 2020 году, но решение суда было отменено. Повторно, после ходатайства Губернатора Югры Натальи Комаровой и Фонда РФ, его признали банкротом в феврале 2021 года», – рассказывает исполнительный директор Фонда защиты прав дольщиков Югры Михаил Павлов.

«Это уже третий проблемный жилой комплекс, который благодаря слаженной работе департамента строительства автономного округа, Фонда, под руководством губернатора автономного округа Натальи Комаровой передали Фонду защиты прав дольщиков Югры для достройки, – заявил первый замдиректора департамента строительства региона Руслан Мирсаяпов. – В рамках соглашения между Фондом РФ и Правительством Югры, наш округ предоставляет субсидию в размере 70% от стоимости мероприятий по завершению строительства проблемных объектов в виде имущественного взноса в имущество Фонда РФ. Восстановить права 286 обманутых дольщиков первого и второго домов ЖК «Любимый» планируется до конца 2023 года».

Напомним, что в бюджете Югры 2021 года на решение проблем дольщиков выделено 945 млн рублей. С начала года региональной власти вместе с партнерами удалось восстановить имущественные права 374 граждан.


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07 октября в 12:46, просмотров: 893, комментариев: 0

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