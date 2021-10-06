Югра получит 81 миллион на лекарства для больных ковидом

Югра получит 80,9 млн рублей на лекарства для лечения пациентов с COVID-19, получающих помощь в амбулаторных условиях. Об этом рассказала глава региона Наталья Комарова.

«По информации Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований 5 октября одобрено предложение Правительства РФ о выделении из его резервного фонда в целях софинансирования наших региональных расходов 80,9 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих помощь в амбулаторных условиях. Своевременное и актуальное решение», - написала губернатор в соцсетях.

Ранее правительство России приняло решение о выделении более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. «Деньги поступят из резервного фонда Правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек», - уточняла пресс-служба правительства.