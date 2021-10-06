В Сургуте 6 октября завоют сирены

В Сургуте в среду, 6 октября, с 10.00 до 12.00 проверят городские системы оповещения. В это время планируется запуск электромеханических сирен и передача учебной информации по радио- и телеканалам.

«Услышав звук сирены необходимо включить радио и телевизор на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, - говорится в сообщении городской мэрии.

Напоминаем, по информации администрации региона, проверка средств оповещения 6 октября будет проводиться по всей России.