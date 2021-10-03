В УФСИН Югры рассказали, как попасть на длительное свидание с заключенным

В исправительных учреждениях Югры действуют ограничительные меры для предупреждения распространения ковида среди осужденных. В частности, на краткосрочные и длительные свидания к заключенным попасть стало сложнее.

Так, проведение краткосрочных свиданий проводится в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью. Посетитель обязан быть в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Длительные свидания возможны только при наличии у родственников отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие заболевания новой коронавирусной инфекции давностью не более 3 дней, либо с результатами лабораторного исследования о наличии сформировавшегося иммунитета (IgG, давностью не более 30 дней), либо сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Длительные свидания предоставляются в соответствии с графиками, утвержденными начальниками учреждений. Перед началом свидания родственники проходят входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. При себе также необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания.

«На свидания не допускаются посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или повышенной температурой тела. В случае выявления лиц с признаками острого респираторного заболевания и повышенной температурой тела немедленно прекращается длительное свидание с изоляцией осужденного в отдельное помещение», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.