В Югре зарегистрировано 184 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах Югры зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Максимальный суточный прирост показал Сургут – здесь заразились 60 человек. Также в антилидерах Нижневартовск (20), Мегион и Ханты-Мансийск (по 11).

Большинство зараженных, 161 человек, пришли к медикам с симптомами ОРВИ, пневмония диагностирована у 22 пациентов. Всего лечение проходят 2 567 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 740 случаев новой коронавирусной инфекции, 72 071 человек выздоровели, 1 102 – умерли.