В Югре проверят системы оповещения населения

В среду, 6 октября, в Югре проверят средства оповещения населения – во всех населенных пунктах будут звучать сирены. Предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС региона.

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута уточнили, что запуск электросирен в городе запланировал с 10.00 до 12.00. «Уважаемые граждане! Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что 06 октября с 10.00 до 12.00 в городе будет проведена проверка городской системы оповещения населения путём запуска электросирен и доведения единого сигнала «Внимание Всем!». Услышав звук сирены необходимо включить радио и телевизор на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города», - говорится в сообщении.