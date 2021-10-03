Жителю Мегиона грозит два года тюрьмы за вмешательство в частную жизнь своей бывшей девушки

31-летний житель Мегиона может отправиться в колонию на два года за вмешательство в личную жизнь своей бывшей девушки. Мужчина опубликовал в Сети откровенные снимки возлюбленной за то, что она его бросила.

«По версии следствия в июле 2021 года подозреваемый из мести бывшей сожительнице за то, что та отказалась продолжать отношения, без согласия последней, желая опорочить ее честь и достоинство, тем самым причинить нравственные страдания, распространил в одной из социальных сетей фотографии интимного характера потерпевшей», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас брошенный мегионец находится под следствием.