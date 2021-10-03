Пенсионерке из Лангепаса прислали стружку и сорочку вместо костюма

Жительница Лангепаса нарвалась на мошенников, совершая покупки в интернет-магазине. 68-летняя женщина купила спортивный костюм за 5 650 рублей, а через несколько дней получила посылку, в которой нашла картонную стружку и женскую ночную сорочку.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В полиции просят югорчан пользоваться проверенными интернет-магазинами и заранее изучать отзывы других покупателей. «Если у вас появились сомнения по поводу благонадежности продавца, откажитесь от покупки. Не делайте предоплат, даже частичных, не переводите деньги на неизвестные счета по указаниям незнакомцев и не совершайте каких-либо операций через банкомат. Не переходите по неизвестным ссылкам в сети Интернет. Помните, что данные ваших карт – это строго конфиденциальная информация, ее должны знать только вы», - подчеркнули в пресс-службе ОМВД России по Лангепасу.