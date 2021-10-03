Суд отказался выпускать олигарха Копайгору на свободу под залог

Югорский бизнесмен Андрей Копайгора останется под стражей до 16 марта 2022 года. Такое решение принял суд, отклонив ходатайство защиты олигарха об изменении меры пресечения фигуранту. Адвокат настаивал, что его клиент готов внести залог, чтобы выйти на свободу и пройти реабилитацию после инсульта, передает «Сургут 24».

Андрей Копайгора был задержан в феврале этого года и все это время находится под стражей. Суды начались в пятницу, 1 октября. В деле обвиняемого 144 тома, потерпевшими признаны более 200 человек. Копайгору обвиняют в мошенничестве, нарушении правил при сделке с драгметаллами, неправомерных действиях при банкротстве, злоупотреблении полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности.