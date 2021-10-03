Ремонт на трассе «Сургут – Нижневартовск» завершен

На автомобильной дороге «Сургут – Нижневартовск» завершился ремонт – безопасными и качественными сделали участки с 105 по 115 км и с 142 по 155 км. Работы здесь велись по нацпроекту, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Генеральный директор АО «Автодорстрой» Иса Юсупов заверил, что при ремонте использовались новые технологии: «К примеру, для улучшения качества дорожного полотна и продления срока его эксплуатации применяем полимерно-битумный вяжущий асфальтобетон, а на стыках бетонного покрытия – битумно-полимерную ленту».

Специальная комиссия недостатков ремонта не выявила, объект введен в эксплуатацию.

«Благодаря нацпроекту в 2021 году будет приведено в нормативное состояние 33 км этой важной транспортной артерии региона, входящей в состав Северного широтного коридора. Автомобильная дорога Сургут – Нижневартовск входит в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, она обеспечивает транспортную доступность таких крупных городов округа как Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Интенсивность движения на этой дороге на некоторых участках достигает 22 тысяч автомобилей в сутки», - отметили в департаменте.