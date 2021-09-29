30 процентов жителей ХМАО жалуются на холод в офисе

Порядка 30 процентов югорчан замерзают во время работы – об этом сообщают представители сервиса Зарплата.ру. Судя по данным их опроса, 23 процента жителей региона пожаловались на отсутствие отопления, при этом 19 процентов респондентов уточнили, что в офис дали тепло, но это не помогло.

Большинство опрошенных (28 процентов) стараются бороться с холодом потреблением горячих напитков (чая или кофе), 20 процентов тепло одеваются, 15 – используют кондиционер. 6 процентов респондентов сообщили, что пьют коньяк, чтобы согреться.

«Чаще всего этой осенью замерзают сотрудники складов, магазинов, сферы услуг и общепита, а также на различных производствах», – комментируют представители сервиса.