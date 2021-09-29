Названы города и районы Югры, где животные чаще всего нападают на людей

За восемь месяцев 2021 года в Югре от нападения животных пострадали 1 902 человека. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период прошлого года, когда к врачам обратились 2 860 человек. Статистику публикует пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Кроме того, санврачи составили рейтинг городов и районов, где животные чаще всего на падаю на людей. На первом месте – Советский районе, где пострадали 120 человек, на втором месте – Мегион (97 человек), на третьем – Югорск (66 человек).

От укусов дикими животными за этот же период пострадал 71 человек, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода прошлого года. Чаще всего животные нападают на взрослых (58%) и школьников от 7 до 14 лет (27%).

Случаев заболеваний людей бешенством в округе не зарегистрировано. Однако специалисты напоминают, что это смертельное заболевание и советуют вовремя прививать своих питомцев.