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Около 100 га лесов будет восстановлено в Югре к 2025 году

Рослесинфорг заявил о восстановлении 100 га природных зеленых зон в ХМАО

Около 100 га лесов будет восстановлено в Югре к 2025 году
Фото: pixabay.com

Почти 100 гектаров лесов восстановят в ХМАО к 2025 году. Об этом сообщил директор регионального филиала Рослесинфорга Павел Ивановский.

«Площадь лесовосстановления ХМАО занимает в Уральском федеральном округе второе место, уступив Свердловской области. До конца года в регионе должно появиться более 22 тысяч гектаров леса, также до конца 2024 года ежегодная плановая площадь лесовосстановления будет составлять порядка 25 тысяч гектаров леса», – рассказал он.

Отмечается, что восстановление лесных массивов необходимо для сохранения климатического баланса. Деревья поглощают углекислый газ из воздуха в процессе роста и хранят его внутри себя в виде углерода. Чем больше углерода в деревьях, тем меньше загрязнений в воздухе.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 59, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:27
А почему не 2030 году? Экие какие быстрые ..

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