В Югре семь школ закрыли из-за ОРВИ и ковида

На прошлой неделе в семи школах Югры полностью приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Учебные заведения закрыты в Ханты-Мансийске и Березовском районе, сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

Кроме того, в 20 школах закрыты 43 класса, в 17 детских садах – 22 группы.

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 13 процентов и превысила эпидемический порог на 39 процентов. При этом среди взрослых, от 15 лет и старше, эпидемический порог превышен почти в четыре раза. Рост заболеваемости отмечается в Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском районах, Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Нефтеюганске, Советском районе и Радужном.