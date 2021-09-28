Жители Югры чуть реже стали брать автомобильные кредиты

В августе жители Югры оформили 1 472 автомобильных кредита. Это чуть меньше, чем в июле, когда на заемные средства югорчане приобрели 1 502 машины. Всего в России за месяц выдано 87,3 тысячи автокредитов, что на 1,5 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй.

Напомним, средний размер автомобильного кредита в Югре превысил миллион рублей еще в мае этого года, а по итогам первых трех месяцев 2021 года был зафиксирован рост доли кредитных автомобилей в регионе.

«После рекордного апреля отмечается стабилизация выдачи автокредитов. В мае - августе текущего года она находится на уровне 85 – 88 тысяч автокредитов в месяц. Можно констатировать, что эффект снижения ставок и ажиотажного спроса на фоне инфляционных ожиданий постепенно сходит на нет», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.