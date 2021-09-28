За сутки в ХМАО 176 местных жителей заразились коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 176 человек. За всю пандемию лечение проходили 74 829 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 37;

Нефтеюганск – 17;

Нижневартовск – 16;

Нягань – 12;

Ханты-Мансийск – 10;

Сургутский район – 10;

Урай – 9;

Мегион – 8;

Югорск – 8;

Радужный – 7;

Советский район – 6;

Когалым – 6;

Октябрьский район – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Кондинский район – 6;

Пыть-Ях – 5;

Нижневартовский район – 5;

Нефтеюганский район – 2.

«На момент выявления у 140 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 5 - бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 4 контакты уточняются. Состояние 104 пациентов тяжелое, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 096 человек. За сутки излечились 167 человек, за весь период пандемии – 71 250 югорчан.