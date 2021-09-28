За сутки в ХМАО 176 местных жителей заразились коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 176 человек. За всю пандемию лечение проходили 74 829 жителей округа. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 37;
- Нефтеюганск – 17;
- Нижневартовск – 16;
- Нягань – 12;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Сургутский район – 10;
- Урай – 9;
- Мегион – 8;
- Югорск – 8;
- Радужный – 7;
- Советский район – 6;
- Когалым – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Кондинский район – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Нефтеюганский район – 2.
«На момент выявления у 140 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 5 - бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 4 контакты уточняются. Состояние 104 пациентов тяжелое, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 096 человек. За сутки излечились 167 человек, за весь период пандемии – 71 250 югорчан.