Жительница Мегиона убила сожителя во время дележки алкоголя

В Мегионе 45-летнюю женщину обвиняют в смерти сожителя. Она ранила 42-летнего мужчину ножом в ногу, он скончался от кровопотери. Причиной конфликта стал алкоголь.

Трагедия произошла днем 26 сентября. «В квартире одного из домов города Мегион в ходе ссоры со своим 42-летним сожителем, возникшей из-за дележки остатков алкоголя и переросшей в потасовку, нанесла тому удар кухонным ножом в левую ногу, повредив жизненно-важные органы. Увидев значительную кровопотерю и осознав произошедшее, злоумышленница вызвала скорую помощь и попыталась остановить кровь, однако по дороге в медицинское учреждение потерпевший скончался», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровье, повлекшего смерть».

Интересно, что год назад обвиняемая уже нападала с ножом на другого мужчину. «Подозреваемая также в состоянии алкогольного опьянения причинила тяжкий вред здоровью другому мужчине, нанеся тому удар ножом в область предплечья, уголовное дело в настоящее время рассматривается судом», - добавили в ведомстве.

Злоумышленница задержана и в ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство о ее заключении под стражу.