Василий Филипенко отдал мандат в Госдуме адвокату из Москвы

Василий Филипенко отказался от места в Государственной думе, которое он получил по итогам выборов. Сын бывшего губернатора региона решил остаться в окружном парламенте.

«Выиграл и в Госдуму, и в думу ХМАО. Был выбор — решил так. С избирателями общался. Много планов и обязательств перед людьми. Мы много насобирали наказов, поэтому, конечно, надо делать. С другой стороны, здесь же надо кому-то работать. С высоты решаются какие-то глобальные проблемы. Здесь решаются не менее важные», — объяснил он свое решение Znak.com.

Мандат Филипенко достался адвокату из бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» Ольге Ануфриевой. Именно она шла вторым номером в праймериз «Единой России» и теперь будет представлять Югру в Госдуме. О москвичке в регионе известно немного. Уточняется, что она является членом общественного совета при Федеральной налоговой службе.