Жительницы Пыть-Яха заплатит 15 тысяч за попытку оклеветать сына

Жительница Пыть-Яха пыталась оклеветать своего сына и теперь заплатит 15 тысяч за ложный донос. Известно, что в марте женщина, будучи пьяной, вызвала силовиков к себе домой. Она написала заявление на парня – якобы тот ее избил и угрожал убийством.

Как выяснилось позже, сын злоумышленницы к этим преступлениям причастен не был.

«По данному факту Пыть-Яхский городской суд в отношении обвиняемой назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, а также около 5 тысяч рублей на возмещение причиненного материального ущерба ОМВД России по городу Пыть-Яху», – сообщает ведомство.