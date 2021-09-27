В Югре растет спрос на специалистов сферы туризма

За два года спрос на специалистов в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Югре вырос в два раза. Это большем, чем в среднем по стране, где рост составил 69 процентов. С начала этого года было открыто две тысячи вакансий, подсчитали аналитики службы исследований hh.ru.

Медиана предлагаемой зарплаты в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» по стране в целом в текущем году составила 34,2 тысячи рублей, что на 2,4 тысячи больше, чем в 2019 году. В Югре медиана предлагаемых в туризме зарплат составляет 39 тысяч рублей – это на 1,8 тысячи больше, чем два года назад.

Самые востребованные специалисты сферы гостеприимства в 2021 году – повара (12% от общего числа вакансий), официанты (4,7%), а также бариста (2%) и горничные (1,9%).

«Сфера испытывает сложности с персоналом: по стране в целом на одну вакансию приходится лишь 2,2 резюме. Наиболее комфортная для работодателей ситуация – в Москве, 3,3 резюме на вакансию, что дает хотя бы минимальный выбор при поиске сотрудников. Сложнее всего в Еврейской АО, Ямало-Ненецком АО и в Ленинградской области – меньше одного резюме на вакансию. В ХМАО конкуренция среди соискателей чуть выше - 1,1 резюме на место», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.