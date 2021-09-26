Аналитики рассказали, сколько югорчане занимают на потребительские нужды

В августе 2021 года средний размер потребительского кредита в Югре составил 369 061 рубль. Это немного (на 3,7%) меньше, чем в июле – 383 055 рублей. Однако округ остается в пятерке регионов России, где банки выдают клиентам самые большие суммы на потребительские нужды. Впереди только Москва (552,3 тыс. руб.), Московская область (408,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (400,4 тыс. руб.). Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России средний размер выданных потребительских кредитов в августе составил 268,5 тысячи рублей, увеличившись на 23,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«С начала года средний чек потребительского кредита вырос весьма существенно – почти на 20 процентов. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне – 650 баллов и более», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.