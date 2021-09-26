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​В Сургуте коронавирусом за сутки заразились больше полусотни человек

В Югре зарегистрирован максимальный суточный прирост ковид-пациентов с начала сентября

​В Сургуте коронавирусом за сутки заразились больше полусотни человек
Фото: vk.com/dzhmao

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете – это максимум с начала сентября. Лидерами по суточному приросту стали Сургут, где заразился 51 человек, Ханты-Мансийск (23), Нефтеюганск, Нижневартовск и Березовский район (по 14).

На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония.

Сейчас лечение проходят 2 472 человека. Состояние 95 пациентов тяжелое, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в Югре умер один ковид-пацент, за весь период пандемии – 1 096 человек.

Всего в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 74 476 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки излечились 115 человек, за весь период пандемии – 70 908 югорчан.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 125, комментариев: 0
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