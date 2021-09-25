Губернатор ХМАО подписала постановление о новых ограничениях из-за COVID-19

В Югре ввели новые коронавирусные ограничения. Согласно постановлению, теперь жители округа, прибывшие домой с отпусков после 20 июня, могут вернуться к работе только при наличии отрицательного теста на COVID-19 или прививочного сертификата. Также с 27 октября в командировки могут отправиться только те сотрудники, которые вакцинировались.

Кроме того, в торгово-развлекательные центры нельзя запускать детей группами более трех человек без сопровождения взрослых и СИЗов. Игровые комнаты, досуговые центры и кальянные не могут продолжать свою деятельность до 31 октября.