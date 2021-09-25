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В Югре 91 ковидный пациент находится в тяжелом состоянии

За сутки в ХМАО 171 человек заболел коронавирусом

В Югре 91 ковидный пациент находится в тяжелом состоянии
Фото: pixabay.com

В Югре за сутки коронавирус выявили у 171 человека. За всю пандемию 74 297 проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 43;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нефтеюганск – 21;
  • Нижневартовск – 17;
  • Нягань – 10;
  • Урай – 9;
  • Сургутский район – 7;
  • Советский район – 6;
  • Югорск – 6;
  • Кондинский район – 6;
  • Радужный – 5;
  • Пыть-Ях – 4;
  • Мегион – 3;
  • Когалым – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Лангепас – 1;
  • Покачи – 1;
  • Березовский район – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 3 - бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 91 пациента тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 095 человек. За сутки излечились 169 человек, за весь период пандемии – 70 793 югорчанина.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 33, комментариев: 0
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