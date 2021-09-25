За сутки в ХМАО 171 человек заболел коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 171 человека. За всю пандемию 74 297 проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 43;

Ханты-Мансийск – 21;

Нефтеюганск – 21;

Нижневартовск – 17;

Нягань – 10;

Урай – 9;

Сургутский район – 7;

Советский район – 6;

Югорск – 6;

Кондинский район – 6;

Радужный – 5;

Пыть-Ях – 4;

Мегион – 3;

Когалым – 3;

Октябрьский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Лангепас – 1;

Покачи – 1;

Березовский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 3 - бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 91 пациента тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 095 человек. За сутки излечились 169 человек, за весь период пандемии – 70 793 югорчанина.