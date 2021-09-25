За сутки в ХМАО 171 человек заболел коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 171 человека. За всю пандемию 74 297 проходили лечение. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 43;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нефтеюганск – 21;
- Нижневартовск – 17;
- Нягань – 10;
- Урай – 9;
- Сургутский район – 7;
- Советский район – 6;
- Югорск – 6;
- Кондинский район – 6;
- Радужный – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Мегион – 3;
- Когалым – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Лангепас – 1;
- Покачи – 1;
- Березовский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 3 - бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 91 пациента тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 095 человек. За сутки излечились 169 человек, за весь период пандемии – 70 793 югорчанина.