ХМАО по рейтингу простоты трудоустройства занял 56 место

Большинство югорчан, ищущих работу на данный момент, уверяют, что найти место в их профессиональной области трудно. По подсчетам hh.ru, такого мнения придерживаются 74% жителей региона. 20% не видят никаких существенных сложностей.

«Интересно, что с точки зрения профессиональных сфер чаще других на сложности поиска работы по профессии сетуют высший менеджмент (83%), юристы, представители сферы искусства и масс-медиа, а также специалисты по добыче сырья (по 81%). Тех, кто не считает поиск работы по профессии тяжелой задачей, больше всего в сфере продаж (36%), среди медиков и фармацевтов (33%), а также среди рабочего персонала и представителей сферы консультирования (по 31%)», - добавляет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Отмечается, что ХМАО по рейтингу простоты трудоустройства занимает 56 место. Легче всего устроиться по профессии можно в Курганской области, Удмуртской Республике, Пензенской и Кировской областях. Сложнее всего – соискателям из Республики Коми.