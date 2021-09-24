Эксперты и партии признают выборы в Югре

Выборы прошли, самые горячие возражения и свежие яркие эмоции у участников процесса остывают, спорные случаи подробно разбираются, и все больше экспертов и политических сил признают итоги большого электорального цикла.

«Хочу высказать слова благодарности жителям Югры, – заявил секретарь окружного отделения «Единой России» Борис Хохряков. – Для нас важен принцип легитимности, мы всегда работаем вместе с территориальной избирательной комиссией и направляем на выборы наших наблюдателей. На этот раз их было более двух тысяч. И они четко отработали свою задачу. Я благодарю югорчан за доверие и поддержку, которую они оказали нашей партии, за активную жизненную позицию. Уверен, что вы выбрали достойных людей, которые смогут решать задачи, которые ставит жизнь и ставят наши граждане. Это доверие стоит дорого, теперь мы должны это доверие оправдать».

Член ЛДПР Михаил Селюков, прошедший в думу Югры по партийным спискам, в разговоре с СИА-ПРЕСС похвалил территориальную избирательную комиссию за большую работу. «Избирком Югры сделал все, чтобы выборы были легитимными, хотя все прошло не без шероховатостей, были вопрос и несущественные нарушения, но при таком большом количестве выборов подобное случается всегда. В целом же система была настроена профессионально», – считает Селюков.

Лидер окружного отделения «Справедливой России – За правду» Михаил Сердюк в интервью СИА-ПРЕСС выразил удовлетворение тем, что представители его партии избрались в несколько крупных городских парламентов, а также удалось сохранить мандат в окружной думе, хотя партия имеет претензии к подсчету голосов в Сургутском районе, по итогам которых ее кандидат проиграл выборы в Тюменскую облдуму.

Высказались по поводу выборов и представители малых партий. Так, член исполкома Российской партии свободы и справедливости Наталия Балагурова охарактеризовала кампанию в Югре как честную: «Ни от одного из наших однопартийцев оттуда не поступало подтвержденных фактов о каких-либо нарушениях или фальсификациях на участках. Это говорит о том, что местные власти не боятся критики, настроены на конструктивный диалог с оппозицией и готовы соревноваться на честных началах».

«Для нашей партии в новом формате эти выборы стали боевым крещением, – высказалась секретарь исполкома РПСС Ильми Шаган. – Мы видим симпатии к нашим идеям со стороны определенной части жителей Югры. Да, пока таковых не большинство. Это необходимо признать. Тем не менее, мы продолжим активную работу в регионе. Думаю, еще все впереди».

Напомним, что при явке в 46 процентов выборы в думу Югры завершились с таким результатом: «Единая Россия» – 40,2 процента, КПРФ – 17,2 процента, ЛДПР – 14,6 процента, «Справедливая Россия – За правду» – 7,7 процента, «Партия пенсионеров» – 7,4 процента, остальные участники не преодолели пятипроцентный барьер. При этом все 19 одномандатных округов отошли единороссам. В итоге мандаты распределились следующим образом: «ЕР» – 29, КПРФ – 4, ЛДПР – 3, «СРЗП» и «Партия пенсионеров» – по одному.