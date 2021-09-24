В 20 муниципалитетах ХМАО зафиксированы новые случаи заражения СOVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 165 человек. За всю пандемию лечение проходили 74 126 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 47;

Ханты-Мансийск – 20;

Нижневартовск – 16;

Урай – 15;

Нефтеюганский район – 8;

Советский район – 8;

Нефтеюганск – 7;

Нягань – 7;

Мегион – 7;

Октябрьский район – 7;

Радужный – 5;

Когалым – 4;

Пыть-Ях – 3;

Сургутский район – 2;

Югорск – 2;

Кондинский район – 2;

Березовский район – 2;

Лангепас – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 160 случаях, по 4 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментируют представители штаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 093 человека. За сутки излечились 175 человек, за весь период пандемии – 70 624 югорчанина.