В 20 муниципалитетах ХМАО зафиксированы новые случаи заражения СOVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 165 человек. За всю пандемию лечение проходили 74 126 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 47;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нижневартовск – 16;
- Урай – 15;
- Нефтеюганский район – 8;
- Советский район – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Нягань – 7;
- Мегион – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Радужный – 5;
- Когалым – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Сургутский район – 2;
- Югорск – 2;
- Кондинский район – 2;
- Березовский район – 2;
- Лангепас – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 160 случаях, по 4 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментируют представители штаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 093 человека. За сутки излечились 175 человек, за весь период пандемии – 70 624 югорчанина.