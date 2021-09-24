Трое детей пострадали в ДТП на дорогах Югры за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано три автопроисшествия с участием несовершеннолетних – дети попали под колеса машин.

«Предварительно, все ребята пострадали по собственной неосторожности, проигнорировав правила ПДД. Примечательно, что все происшествия случились в час пик, в то время, когда концентрация транспортных средств и людей на улицах города увеличивается – водители спешат на обед или домой после рабочего дня, а дети возвращаются из школы», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Так, на улице Школьная в Нижневартовске 7-летний пешеход перебегал дорогу и попал под колеса «Лады». В Нефтеюганске 13-летний подросток на электросамакате врезался в автомобиль Toyota Corolla. В Сургуте во дворе на улице Маяковского водитель Geely Atlas сбил 9-летнего велосипедиста. Все дети получили травмы.