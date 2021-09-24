Виктор Сысун и Александр Мещангин получили место в Думе Югры

В Избирательную комиссию Югры поступили заявления от Владимира Жириновского и Артема Зайцева об отказе от мандатов депутатов Думы ХМАО - Югры седьмого созыва.

«В соответствии с законодательством депутатские мандаты переходят кандидатам в составе списка партии ЛДПР: Сысуну Виктору Богдановичу (N 1, Нефтеюганская региональная группа N7) и Мещангину Александру Федоровичу (N 1, Няганская региональная группа N3)», - сообщается в тг-канале избиркома.

Напомним, Артем Зайцев продолжит работу депутата в Тюменской областной думе.

Ранее главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева стала депутатом думы Югры, получив мандат губернатора ХМАО Натальи Комаровой.