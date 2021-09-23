Лангепасцы могут сдавать ПЦР-тест в местной больнице

В Лангепасе обновили лабораторию – теперь специалисты могут выявлять среди горожан заболевших коронавирусом или гриппом. Кроме того, это позволит оперативно получать результаты лабораторных исследований, избежать транспортных и временных потерь, что положительно скажется на стабилизации эпидемиологической ситуации, повысит качество оказания медицинской помощи для пациентов.

«ПЦР-лаборатория – это возможность точной диагностики многих заболеваний. Вопрос о ее строительстве остро встал в период пандемии. Благодаря функционированию новой лаборатории, мы сможем в кратчайшие сроки получать результаты исследований, в том числе и на Сovid-19. Начальная мощность лаборатории – 150 исследований в смену. Мы будем работать на два города: Лангепас и Покачи», – рассказывает главный врач Александр Нохрин.

Открытие новой лаборатории состоится после получения санитарно-эпидемиологического разрешения на деятельность.