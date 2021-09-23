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​Результаты выборов в Югре и обновленная политическая конфигурация окружной думы

Анализируем итоги выборов и состав будущей думы Югры

​Результаты выборов в Югре и обновленная политическая конфигурация окружной думы
Фото dumahmao.ru

Результаты больших выборов в Югре окончательно известны. Три дня шло голосование, затем в течение ночи и утра дня после выборов продолжался подсчет огромного количества бюллетеней, и в течение двух последующих дней были окончательно утверждены итоги волеизъявления югорчан. Все подробности – в нашем материале.

Ожидание и реальность

Один из ключевых показателей, на который смотрят эксперты и политические кураторы всех уровней – процент явки и поддержки «Единой России». В Югре на участки пришли 46 процентов жителей, обладающих избирательным правом, из них 42 процента проголосовали за партию власти. Напомним, что установка, которая активно обсуждалась в истеблишменте – 45 явка и 45 за «Единую Россию». Однако эксперты указали на то, что абсолютные цифры поддержки партии в Югре за пять лет выросли – с 213,4 тысяч до 227,9 тысяч голосов, в то время как явка существенно скакнула вверх – с 448,9 и 538,9 тысяч человек.

«Конкуренция на этих выборах в Югре оказалась гораздо выше, чем у соседей по Тюменской области, – отмечает политолог Александр Безделов. – При этом политический ландшафт в автономном округе традиционно более сложный, менее контролируемый, плюс туда пришло несколько непарламентских партий, которые активно вели кампанию и отбирали голоса и у «Единой России», и у других парламентских партий».

Тем не менее, представители партии выиграли все одномандатные округа в Госдуму и думу Югры, и только на выборах в Тюменскую областную думу случилась осечка – представитель КПРФ Олег Гальченко забрал мандат от Нижневартовска. В итоге в окружной думе «Единая Россия» получит 29 мандатов из 38 – на три больше, чем в 2016 году, что позволяет партии даже усилить контроль над политическим пространством в регионе. КПРФ получит четыре мандата, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – За правду» и «Партия пенсионеров» – по одному.

Если говорить о Госдуме, то автономный округ будут представлять два одномандатника – газовик и действующий депутат федерального парламента Павел Завальный и пока еще замгубернатора Югры Вадим Шувалов. Регион также получил право делегировать туда одного человека из партийного списка – им станет либо депутат думы Югры Василий Филипенко (он также выиграл выборы в окружную думу) или эксперт по налогам Ольга Ануфриева.

Самые сложные выборы

«Результат, продемонстрированный Югрой на этих выборах, безусловно впечатляет, – оценивает сложившуюся картину президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – В сложнейших условиях, когда голосование проходило сразу по восьми уровням, чего в принципе в масштабах страны в других регионах не наблюдается, политическая команда губернатора Комаровой сумела обеспечить для «Единой России» победу на всех направлениях. Начиная с Госдумы, заканчивая городскими собраниями, например, в Нижневартовске. И надо отметить, что это все при значительной явке».

На самом деле многие отметили, что совпавшие в одной точке 27 избирательных кампаний восьми уровней дают слишком большую нагрузку и на избиркомы, и на граждан (они просто завалены агитацией и от этого дезориентированы), и эту ситуацию нужно «расшивать». Об этом сказал и председатель окружного избиркома Денис Корнеев, и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, и федеральный эксперт – президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Возможно, какое-то решение по этому поводу будет выработано в ближайшие годы.

Помимо сложной и многоуровневой кампании, определенные трудности для политического менеджмента в Югре доставило еще одно стартовое условие – автономный округ гипер-урбанизирован. В городах живут 92 процента избирателей – а города, как подчеркивают эксперты-политологи, показывают невысокую явку, но при этом – довольно протестное голосование. В этих сложнейших условиях работа губернатора Натальи Комаровой и ее личная популярность помогли «Единой России» добиться результата, считает Александр Безделов.

Наблюдатели также отмечают, что региональный штаб «Единой России» очень плотно отработал прошедшие выборы. Во второй раз в полную мощь был использован известный среди жителей округа политический бренд «Команда Югры», объединивший всех участников процесса, а также запущен новый проект – «Карта развития Югры», при помощи которого были собраны сотни тысяч наказов от избирателей. В этом плане работа Натальи Комаровой в качестве лидера и гаранта исполнения всех взятых командой обязательств стал большим плюсом кампании.

Параллельно шел запуск большой работы по независимому наблюдению за выборами – чтобы гарантировать их прозрачность и легитимность результатов. Благодаря этому более 1700 контролеров избирательного процесса от Общественной палаты Югры работали на местах, а их координация была объединена под большим Центром общественного наблюдения. Его работа оказалась настолько эффективной и впечатляющей, что этот опыт будут изучать и применять у себя другие регионы.

Судьбы оппозиции

Что касается других участников выборов. Некогда вторая политическая сила в регионе – Либерально-демократическая партия России – попала в «идеальный шторм». Во-первых, как отмечают наблюдатели и рассказывают сами члены партии, страшный удар был нанесен внутренним расколом из-за конфликта югорских и тюменских членов ЛДПР. Это привело к моральному упадку, рассогласованию и прочим организационным проблемам.

Во-вторых, как отмечает Александр Безделов, так как ЛДПР – типичная вождистская партия, ее репутация прочно связана с имиджем и действиями лидера Владимира Жириновского, который наговорил лишнего – в частности, про необходимость объединить Тюменскую область.

В-третьих – в определенной степени сработали рекомендации «Умного голосования», которые были направлены в основном на КПРФ как главную точку аккумуляции протестного электората.

И четвертое – ЛДПР вошло в клинч с окружным руководством и вызвало ответную реакцию. Либерал-демократы в итоге стали главным врагом всей государственной машины в регионе, и выдерживать подобное давление в условиях внутреннего раскола и негативных федеральных тенденций было уже невозможно. Все это лишило ЛДПР в Югре существенной части поддержки и ровно половины мандатов в окружной думе – их представительство упало с шести до трех.

КПРФ в Югре, в свою очередь, получила некоторый профит от «Умного голосования» и активной кампании товарищей на федеральном уровне, а также смогла перетянула на свою сторону часть «потерявшегося» электората ЛДПР. Это позволило коммунистам увеличить представительство в думе Югры с трех до четырех человек, а также направить своего делегата в Тюменскую облдуму. Станет фракция КПРФ в думе Югры под руководством Алексея Савинцева новой первой оппозиционной силой – покажет время.

«Справедливая Россия – За правду» сохранила статус-кво и удержала единственный мандат в окружной думе – там останется Михаил Сердюк, однако у нее усиление произошло на муниципальном направлении – там представители партии пробились сразу в несколько городских дум.

Вероятнее всего, отсутствие продвижения вперед у «СРЗП» можно смело отнести на счет внезапного прохождения в думу Югры «Партии пенсионеров» – они получили на выборах по единому округу по семь с небольшим процентов при условии, что фактически у них один электорат и одни лозунги. Таким образом в парламент пройдет Владимир Зиновьев – к слову, политик вполне системный и неконфликтный.

Как это отразится на работе думы Югры? Опрошенные СИА-ПРЕСС политологи считают, что многое будет зависеть от принятых каждой отдельной силой стратегий поведения. Но в целом все сходятся на мнении, что парламент будет сложнее с точки зрения взаимодействия, но, с учетом снижения представительства оппозиции, скорее более спокойным и конструктивным с точки зрения риторики и взаимодействия.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 416, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:42
Окружная дума - это .....
Вот смотрите, набрали допустим коммунисты или либералы по партспискам проценты... Дали им мандаты. Как они их делят?! Кто знает?!
Понятно что кто первый в списке , тот и в думе. Получается что руководители окружные обоих или обеих, какому как нравиться. В думе автоматом. А далее.. Вот тут самое интересное и пошло. Там все через междусобойчик идет. Сперва берут тех кто был, ибо их знают, типа проверенные люди.. Дальше выбирают, того, кто устраивает, сами понимаете кого... И в итоге от Сургута - никого! Класс!
Потому и решения принимаются в думе такие...
Так же нельзя! Главная партия как всегда ...
На коммунистов и либералов - надежды нет совсем! Они только словами могут и не более..

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