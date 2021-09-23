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Накануне в Югре от коронавируса скончался один человек

За сутки в ХМАО выявили 162 заболевших COVID-19

Накануне в Югре от коронавируса скончался один человек
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус выявили у 162 человек. За всю пандемию лечение проходили 73 961 житель округа. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

  • Сургут – 41;
  • Ханты-Мансийск – 26;
  • Нижневартовск – 18;
  • Кондинский район – 10;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Лангепас – 7;
  • Сургутский район – 6;
  • Советский район – 6;
  • Нефтеюганск – 5;
  • Урай – 5;
  • Нягань – 4;
  • Когалым – 4;
  • Радужный – 4;
  • Мегион – 3;
  • Югорск – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Покачи – 3;
  • Октябрьский район – 2;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 3 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментируют представители оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 092 человека. За сутки излечились 176 человек, за весь период пандемии – 70 449 югорчан.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 386, комментариев: 0
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