За сутки в ХМАО выявили 162 заболевших COVID-19

В Югре за сутки коронавирус выявили у 162 человек. За всю пандемию лечение проходили 73 961 житель округа. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 41;
- Ханты-Мансийск – 26;
- Нижневартовск – 18;
- Кондинский район – 10;
- Нефтеюганский район – 8;
- Лангепас – 7;
- Сургутский район – 6;
- Советский район – 6;
- Нефтеюганск – 5;
- Урай – 5;
- Нягань – 4;
- Когалым – 4;
- Радужный – 4;
- Мегион – 3;
- Югорск – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Покачи – 3;
- Октябрьский район – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 3 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментируют представители оперштаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 092 человека. За сутки излечились 176 человек, за весь период пандемии – 70 449 югорчан.