За сутки в ХМАО выявили 162 заболевших COVID-19

В Югре за сутки коронавирус выявили у 162 человек. За всю пандемию лечение проходили 73 961 житель округа. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 41;

Ханты-Мансийск – 26;

Нижневартовск – 18;

Кондинский район – 10;

Нефтеюганский район – 8;

Лангепас – 7;

Сургутский район – 6;

Советский район – 6;

Нефтеюганск – 5;

Урай – 5;

Нягань – 4;

Когалым – 4;

Радужный – 4;

Мегион – 3;

Югорск – 3;

Нижневартовский район – 3;

Покачи – 3;

Октябрьский район – 2;

Пыть-Ях – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 3 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментируют представители оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 092 человека. За сутки излечились 176 человек, за весь период пандемии – 70 449 югорчан.