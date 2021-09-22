Главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева стала депутатом думы Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова уступила свой мандант депутата Думы Югры седьмого созыва главному врачу Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Ларисе Белоцерковцевой. Об этом сообщается в тг-канале региональной Избирательной комиссии.

«В Избирательную комиссию Югры поступило заявление от Натальи Владимировны Комаровой об отказе от мандата депутата Думы ХМАО - Югры седьмого созыва. В соответствии с законодательством депутатский мандат переходит кандидату Белоцерковцевой Ларисе Дмитриевне (N1, региональная группа N11)», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Лариса Белоцерковцева не является членом партии «Единая Россия».