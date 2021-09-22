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​Наталья Комарова отдала мандат депутата Ларисе Белоцерковцевой

Главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева стала депутатом думы Югры

​Наталья Комарова отдала мандат депутата Ларисе Белоцерковцевой
Фото: vk.com/shtabugra

Губернатор Югры Наталья Комарова уступила свой мандант депутата Думы Югры седьмого созыва главному врачу Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Ларисе Белоцерковцевой. Об этом сообщается в тг-канале региональной Избирательной комиссии.

«В Избирательную комиссию Югры поступило заявление от Натальи Владимировны Комаровой об отказе от мандата депутата Думы ХМАО - Югры седьмого созыва. В соответствии с законодательством депутатский мандат переходит кандидату Белоцерковцевой Ларисе Дмитриевне (N1, региональная группа N11)», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Лариса Белоцерковцева не является членом партии «Единая Россия».


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Сегодня в 19:29, просмотров: 328, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 20:19
Как реагировать.
Наверное пелевин потер ручки и состроил кисть акушера

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