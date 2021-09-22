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​Югра успешно провела самую большую и сложную избирательную кампанию в России

Как Югра обеспечивала прозрачность и легитимность больших выборов

​Югра успешно провела самую большую и сложную избирательную кампанию в России
Фото vk.com/id491996159

Большие выборы в Югре состоялись. Их результаты озвучены и утверждены региональной избирательной комиссией и направлены в вышестоящие структуры. Так вышло, что именно Югра стала «электоральным чемпионом» России. «В течение трех дней – 17, 18, 19 сентября – в автономном округе состоялось 27 избирательных кампаний всех уровней. Большие выборы в регионе по заключению центра общественного наблюдения, избирательной комиссии региона, мониторинговой рабочей группы прошли открыто, безопасно», – сказала на итоговом совещании губернатор Наталья Комарова.

Как удалось провести эту сложнейшую процедуру, сохранив честность и прозрачность выборов – высказались организаторы и наблюдавшие за процессом эксперты.

«За три дня выборов к нам поступило небольшое количество жалоб – 27, но хочу особо отметить, что ни одна из них не касалась ночи подсчета голосов, – рассказал председатель окружного избиркома Денис Корнеев. – В нижестоящие комиссии жалобы поступали, это нормальная часть работы и взаимодействия между кандидатами и избиркомами. При этом большинство обращений было оперативно рассмотрено и, как выяснилось, речь не шла о нарушении избирательного законодательства».

По словам Корнеева, непосредственно на участках работали около пяти тысяч наблюдателей, также, разумеется, контроль над соблюдением чистоты и законности был со стороны членов избирательных комиссий с правом решающего голоса. «Наблюдателей активно выставляли партии, а также кандидаты, особенно, на муниципальных выборах. Несмотря на то, что у каждого такого кандидата относительно немного участковых избирательных комиссий, суммарно они покрывали каждый муниципалитет, – отмечает Корнеев. – Особенно важный институт – общественные наблюдатели, которых было более 1700 человек. Мы с большим уважением относимся к ним, так как они работают в интересах всех жителей региона, а не ради политических успехов определенной партии».

Особую роль в обеспечение прозрачности и легитимности выборов сыграл Центр общественного наблюдения, который был одновременно и точкой координации всех наблюдателей, ранее обученных Общественной палатой региона и направленных на каждый избирательный участок.

«В этот раз все общественные наблюдатели были чрезвычайно активными. Они реагировали практически на любые ситуации. На протяжении трех дней в Центр общественного наблюдения обращались люди. В том числе, жители Ханты-Мансийска, чтобы посмотреть в прямом эфире, что происходит на избирательных участках. Также приходили представители кандидатов, партий», – рассказала председатель ОП Югры Ольга Сидорова.

«Взаимодействие с наблюдателями от Общественной палаты стало для нас новым опытом и возможностью дополнительно настраивать систему выборов в Югре, – дополнил Корнеев. – Центр общественного наблюдения мониторил соцсети, СМИ, направлял запросы, на которые мы реагировали, давали разъяснения, звонили в участковые комиссии, разбирались. Это дополняет прозрачность процедуры, тем более, что контролировать выборы мог любой гражданин».

Отдельно стоит сказать о видеонаблюдении в Югре. Благодаря инициативе окружного избиркома, правительства и Центра общественного наблюдения, трансляция всех трех дней и ночей выборов беспрерывно шла с 589 участков (на них были сосредоточены 87 процентов всех избирателей Югры) – на них установили 1 178 камер. На остальных УИКах – как правило, находящихся в труднодоступных местностях, поставили видеорегистраторы. Денис Корнеев подчеркнул, что уровень и охват видеонаблюдения в Югре – один из высочайших на уровне страны и уступает, пожалуй, только московскому.

Кроме того, сами общественные наблюдатели провели огромное количество собственных стримов с избирательных участков в социальных сетях, а также активно рассказывали о своей работе и опыте подписчикам. В итоге набралось более двух тысяч постов, которые вы можете увидеть под хэштегом #Общественноенаблюдение86.

«24 часа в сутки велась полная координация наблюдателей. Люди – участники этой работы – со всей ответственностью отнеслись к своему делу. На каждом участке были обеспечены прозрачность, легитимность всего процесса. Сотрудники районной администрации, учреждений оказывали максимальную помощь наблюдателям при решении любого вопроса», – рассказала по итогам выборов координатор общественного наблюдения за выборами из Советского района Жанна Кузнецова.

Стоит отметить, что по итогам этих выборов опыт Центра общественного наблюдения Югры будет изучаться и тиражироваться в других регионах России.

«Многоуровневая кампания – серьезное испытание для избирательной системы, – в завершение сказал Денис Корнеев. – Мы готовились пять лет, и сейчас это был для нас серьезный экзамен. Но я согласен с суждением о том, что совмещение такого большого количества выборов – большая нагрузка не только на избирательную систему, но и наших граждан, поэтому я бы поддержал проведение кампаний в разное время».


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Сегодня в 17:44, просмотров: 84, комментариев: 0
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