Врачи ХМАО, работающие с больными COVID-19, получат новую выплату

В Югру поступят деньги, которые пойдут на единовременные страховые выплаты врачам и медперсоналу, работающим с больными коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Правительство РФ выделило дополнительные три миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19», – заявила глава региона.