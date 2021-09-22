В Югре «автогражданка» подешевела на один процент

В первом полугодии 2021-го средняя стоимость полиса ОСАГО в Югре снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на один процент и составила 6 267 рублей. Это больше, чем в Тюменской области, где за «автогражданку» платят 6 219 рублей, и на Ямале, где полис подорожал на два процента – до 5 777 рублей. Такие данные публикует пресс-служба тюменского отделения Банка России.

Всего за шесть месяцев жители регионов тюменской «матрешки» оформили свыше 565 тысяч полисов ОСАГО на сумму 3,5 млрд рублей. Страховые компании выплатили 1,8 млрд рублей, что на три процента меньше, чем за первое полугодие 2020 года.